Kaybolan yaşlı kadın, 25 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

BOLU'nun Mengen ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Meliha Cantürk (88), 25 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi Çorakdiller köyünde yaşayan Meliha Cantürk, dün saat 10.00 sıralarında gezmek için evinden çıktı. Alzheimer hastası olan Cantürk geri dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi tarafından yaşlı kadının kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, köylüler de destek verdi. Meliha Cantürk, bugün saat 11.00 sıralarında Kadılar köyü Tokatlı Değirmeni mevkisinde dere yatağında otururken jandarma tarafından bulundu.Jandarma ekipleri, yorgun düşen Cantürk'e su ikram etti. Meliha Cantürk, sedye ile taşınarak ormanlık alandan çıkarıldı. Bölgede bulunan 112 Acil ekibinin sağlık kontrolü yaptığı kadın ailesine teslim edildi.