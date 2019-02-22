Kayınvalidesini Av Tüfeğiyle Vurdu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta baba evine dönen eşini almaya giden damat, çıkan tartışma sonrası kayınvalidesini av tüfeğiyle yaraladı.
Kahramanmaraş
'ta baba evine dönen eşini almaya giden damat, çıkan tartışma sonrası kayınvalidesini av tüfeğiyle yaraladı.
Olay, Onikişubat
ilçesi Şehit Evliya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.Y. kocasıyla yaşadığı problemler nedeniyle baba evine gitti. 4 aylık evli olduğu öğrenilen Y.E.Y. ise, karısının eve dönmesi için kayınvalidesin evine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Y.E.Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle kayınvalidesi H.A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan H.A., sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi
ek binasında tedavi altına alındı.
Olay yerinde damat Y.E.Y, gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kayınvalidesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:18 Kaynak: İHA
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