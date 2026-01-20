Bir kadının, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle birlikte hastaneye gittiği sırada yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Muayene sonrası kayınvalidesinin hamile olduğunu öğrenen kadın, bu beklenmedik haberi ailesiyle paylaşmak istedi.
Sevinçli olduğunu düşünerek tüm aileyi eve çağıran kadın, hamilelik haberini paylaştığı anlarda büyük şaşkınlık yaşandı. Haberi duyan aile üyeleri kısa süreli şok yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, olay çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
