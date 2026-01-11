Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Konya'da kaybolan alzaymır hastası, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi dağlık mevkisinde önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Ziya Erdoğan'ı yalnız başına dağda gezerken gördü.

Ekiplerin, "Ne arıyorsun burada?" sorusuna Erdoğan, "Merkeplerimi kaybettim onları arıyorum" diye cevap verdi. Daha sonra jandarma ekipleri "Biz onları buluruz seni evine götürelim" diyerek Erdoğan'ı ekip otosuna bindirmek istedi. Ayaklarının çamurlu olduğunu belirterek otoya binmek istememesi üzerine jandarma ekipleri "Bu araba senin" diyerek Erdoğan'ı jandarma otosuna bindirdi.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ziya Erdoğan'ın yakınlarının dün, Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi

Erdoğan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.