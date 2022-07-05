Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor

05.07.2022 00:58
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 24 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 24 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 24 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasında Adana AAK, Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 24'üncü gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor. - SİİRT

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor - Son Dakika
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