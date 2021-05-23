Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş - Son Dakika

Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş

23.05.2021 11:53

3 gün önce kaybolan ve Antalya'nın Alanya ilçesine yaşayan Aslı Öztürk'ün feci bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. Genç kadının kayıp başvurusunu yapan eşi tarafından öldürüldüğü ve kepçe yardımıyla gömüldüğü ortaya çıktı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.

CANSIZ BEDENİNİ HALIYA SARIP TAŞIMIŞ

Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı.

"ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN YALANDAN EŞİMİ ARADIM"

Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Katil koca karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş

Mesut Öztürk, Aslı Öztürk, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Ok yay: Resmi nikah kaldirilsa bu kadar şiddet olmayabilir.eskiden ninelerimiz kumalariyla yaşarmış.Bugun Kadınlar kanuna ve nafakaya güveniyor, ölürken yanında nafaka ve kanun olmuyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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