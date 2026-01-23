Kayıp Kardeşi Mezarı Bulundu - Son Dakika
23.01.2026 09:53  Güncelleme: 10:34
Ayten Tuncer, depremde kaybolan kardeşi Nesrin’in mezarını buldu, ailesiyle dualar eşliğinde defnetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan Melis Apartmanında yakalanan; anne Yüksel Tuncer, baba Nizamettin Tuncer ve çocuklar Nesrin Tuncer enkazda kalarak ölmüştü. Babası ve annesinin cesetlerine ulaşan Ayten Tuncer, enkaz altında kalan 40 yaşındaki kız kardeşi Nesrin Tuncer'in cansız bedenine aylardır ulaşamamıştı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ

Kız kardeşini bir türlü bulamayan Tuncer'in girişimleriyle ve araştırmalarıyla devlet kurumları Nesrin Tuncer'in cansız bedenini bulmak için aylardır çalışmalarını sürdürüyordu. DNA testi araştırmaları ve fethi kabir çalışmasıyla birlikte Nesrin Tuncer'in Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi 'Kimsesizler Mezarlığı'nda tespit edildi. Nesrin Tuncer'in mezarı nakil işlemlerinin ardından Antakya Asri Mezarlığına rahmetli annesi ve babasının yanına taşındı. Kız kardeşinin cenazesini ailesiyle birlikte dualar eşliğinde defneden Tuncer, 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşini ziyaret edebileceği ve dua okuyacağı bir mezar olduğu için kafasındaki soru işaretlerinin kalktığını söyledi.

Depremden bu yana kayıp olan kız kardeşinin mezarını, kimsesizler mezarlığında buldu

"SEVİNEYİM Mİ ÜZÜLEYİM Mİ BİLEMİYORUM AMA EN AZINDAN KIZ KARDEŞİMİN BİR MEZARI OLDU"

Kardeşinin cansız bedenini bulduğu için vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ayten Tuncer, "6 Şubat depreminde kız kardeşim, Akevler Mahallesi'ndeki Melis Apartmanı'nda yaşıyordu. Adana'dan annemlerin misafiri olarak gelmişti. Üç yıldır kız kardeşimi arıyorduk, bunun için girişimleri yaptık. Sağ olsunlar bu hususta savcılık zaten geniş bir araştırma yapıyordu. Bu konuda bize 4 ay önce haber geldi. Bu haber üzerine bir eşleşme yapıldı, annemden fethi kabir yaptırdık. Kız kardeşimin cenazesini Defne ilçesi Toygar Mahallesi Mezarlığı'nda tespit edildi. Orada çıktığı için bunun üzerine Toygarlı Mahallesi Mezarlığı'ndan Antakya Asri Mezarlığına nakil yaptırdık. Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından her zaman dediğim gibi kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ben bütün bu acı günlerimizde bu süreçte yanımızda olan tüm yetkililerden gösterdikleri özveri, çalışmaları ve bizde destekleri olduğu için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm kayıp ailelere inşallah olur. En azından 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ziyaret edebileceğimiz ve duamızı yapabileceğimiz bir mezarı oldu. Kafamızdaki soru işareti kalkmış oldu. Kız kardeşime verdiğim sözü tuttuğum için vicdanım biraz rahatladı, onun nerede olduğunu biliyorum. Allah'ın takdiri oldu. Acı günde yanımızda olan, bizim yetkililerden herkesi ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Depremden bu yana kayıp olan kız kardeşinin mezarını, kimsesizler mezarlığında buldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatay, Yerel, Son Dakika

