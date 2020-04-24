Kayıp kız, babaannesinin ilaçlarını içince arazide uyuyakalmış - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde dün öğle saatlerinde zambak toplamak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Merve İ. (17), arazide bulundu. Merve İ.'nin babaannesinin ilaçlarını içtiği ve uyuyakaldığı belirlendi.

Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi'nde oturan Arif İ., dün İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak kızı Merve'nin evden zambak toplamak için çıktığını ve bir daha da haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine genç kızın bulunması için 20 jandarma, 2 itfaiye, 4 polis ve 4 AFAD personeli ve 50 sivil vatandaş ile arama çalışması başlatıldı. Aramalarda jandarma ve büyükşehir belediyesi iz takip köpekleri de kullandı. Aralıksız devam eden aramalar, bu sabah sonuç verdi. Saat 08.00 sıralarında Merve İ., evinden 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.Sağlık kontrolü için Mut Devlet Hastanesi'ne götürülen Merve İ.'nin, babaannesinin ilaçlarını içtiği ve arazide uyuyakaldığı ortaya çıktı.