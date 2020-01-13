Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu - Son Dakika

Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde babasının yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan küçük kızı zabıta ekipleri buldu.

Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde babasının yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan küçük kızı zabıta ekipleri buldu.


Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs, kızı ile birlikte ilçe merkezinde alışverişe çıktı. Alışveriş sırasında babasının bir anlık dalgınlığı sonucu minik kız kayboldu. Küçük çocuk, zabıta ekipleri tarafından çok geçmeden çarşı merkezi Kadir Saruhan Caddesi'nde bulundu. Küçük kız, kendisine ikram edilen hediyelerin ardından babasına teslim edildi. Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi'nde yaşayan kayıp kız çocuğunun ailesi, Başkale Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler. - VAN

Başkale, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi
TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor Japon milyarder, Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor

Son Dakika Haberleri
16:02 Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -1 - Son Dakika
16:02 Mersin-kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor-ek+++ - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -2 - Son Dakika
16:02 İsrail'deki sol partilerden seçim ittifakı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika
14:44 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]