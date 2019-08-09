Kayıp olan şahıstan iki gündür haber alınamıyor
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde 2 gündür kayıp olan Hasan Altıntaş'tan haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesine bağlı Balçıkhisar
köyünde 2 gündür kayıp olan Hasan Altıntaş
'tan haber alınamıyor.
Olay, geçen salı günü Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyündeki evinden iki gün önce kimseye bilgi vermeden ayrılan Hasan Altıntaş'tan bir daha haber alınamadı. Altıntaş'a ulaşamayan yakınları, kendi imkanlarıyla bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Ekipler, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı. - AFYONKARAHİSAR
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