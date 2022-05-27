Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!

Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özdemir'in yakınları, önceki gün sabah saatlerinde evden çıkan çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İsmail'in gidebileceği yerler ve çevresinde arama başlattı.

CANSIZ BEDENİNİ TOPU ÇALILIĞA KAÇAN ÇOCUK BULDU

Çalışmaların devam ettiği sırada sokakta oynarken topun çalılık alana kaçması sonrasında peşine giden bir çocuk, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Yapılan incelemelerde ölen kişinin İsmail Özdemir olduğu belirlendi. Polis, cesedin bulunduğu çalılık alanda ve çevresinde inceleme yaptı. Vücudunda yara ve darp izi olmayan çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. İsmail Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.