Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu! - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!

27.05.2022 17:37

Kocaeli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir, topu çalılığa kaçan bir çocuk sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, vücudunda yara ve darp izi bulunamadı. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özdemir'in yakınları, önceki gün sabah saatlerinde evden çıkan çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İsmail'in gidebileceği yerler ve çevresinde arama başlattı.

CANSIZ BEDENİNİ TOPU ÇALILIĞA KAÇAN ÇOCUK BULDU

Çalışmaların devam ettiği sırada sokakta oynarken topun çalılık alana kaçması sonrasında peşine giden bir çocuk, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Yapılan incelemelerde ölen kişinin İsmail Özdemir olduğu belirlendi. Polis, cesedin bulunduğu çalılık alanda ve çevresinde inceleme yaptı. Vücudunda yara ve darp izi olmayan çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. İsmail Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İsmail Özdemir, Orhangazi, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu! - Son Dakika


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