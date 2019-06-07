Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranan genç 20 saat sonra bulundu
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Kayıp olarak aranan genç 20 saat sonra bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, koyun sürüsünü otlatırken kuzeninin yanından ayrılıp, geri dönmeyince de arama çalışması başlatılan Şahin Çoban (26), 20 saat sonra ailesi tarafından bulundu.

Kayıp olarak aranan genç 20 saat sonra bulundu, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, koyun sürüsünü otlatırken kuzeninin yanından ayrılıp, geri dönmeyince de arama çalışması başlatılan Şahin Çoban (26), 20 saat sonra ailesi tarafından bulundu.
Kemalpaşa'da yaşayan Şahin Çoban, dün sabah saatlerinde kuzeniyle koyunları otlatmak üzere Nif Dağı bölgesine gitti. Çoban saat 09.30 sıralarında, yalnız kalmak istediğini söyleyerek kuzeninin yanından uzaklaşıp, ormanlık alana girdi. Çoban'ın uzun süre dönmemesi, telefonlarına cevap vermemesi üzerine merak eden kuzeni, diğer yakınlarına haber verdi. Yakınları, Çoban'ın gidebileceği yerlere baktı, bulamayınca da jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma ile birlikte İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. 40 kişilik arama ekibi ve 3 iz arama köpeği, Çoban'ın, kuzeninin yanından ayrıldığı yerden itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara Çoban'ın yakınları ve bazı köylüler de destek verdi.
Endişeli bekleyiş sürerken Çoban, bugün saat 05.30 sıralarında ailesi tarafından kuzeninden ayrıldığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede sağlıklı bir şekilde bulundu. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bitiren ve KPSS'ye hazırlandığı belirtilen Şahin Çoban'ın, mesleğine başlayamadığı için üzüntü yaşadığı bu nedenle bir süre yalnız kalmak istediği ileri sürüldü.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Sabah, Kemalpaşa, ŞAHİN ÇOBAN, İzmir, Güncel
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