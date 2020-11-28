Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu - Son Dakika

Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu

28.11.2020 13:44

Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu 4 gündür kayıp olan gencin cesedi;

Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu

4 gündür kayıp olan gencin cesedi; darp edilip, boğulmuş ve 30 santim derinliğinde toprağa gömülü şekilde bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir mağazada reyon görevlisi olarak çalışan ve 4 gün önce ortadan kaybolan gencin cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Darp edilip, boğularak öldürülen gencin, gömüldüğü yerin otomobil satışı sırasında yerine geçtiği iddia edilen Suriye uyruklu kişinin söylediği belirlendi.

Bir süre önce Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya'ya taşınan ve bir AVM'de giyim üzerine bir mağaza zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal'dan, 23 Kasım gecesinden beri haber alamayan İstanbul'daki ailesi, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su döküldüğü için raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da ortadan kaybolduğu günden beri kapalı olduğu belirlendi. Polis aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize rastlayamadı. Gencin yakınları Çakal'ın otomobilinin, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu iddia etti. M.K.'nin, satış sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli kişiyi yanında getirdiği ve aracın sahibiymiş gibi satışı yaptığı öne sürüldü.

İhbarın ardından çalışmalarını derinleştiren polis, Aykut Çakal'ın yerine geçip, otomobilini sattıkları öner sürülen Suriye uyruklu şüpheliye ulaştı.

Şüpheli ifadesinde, Aykut Çakal'ı parası için M.K ile öldürdüklerini ileri sürdü. İfadenin ardından Varsak bölgesi ormanlık alanda araştırma yapan polis, Aykut Çakal'ın cansız bedenine ulaştı. Darp ve işkence edilen daha sonra boğularak öldürüldüğü ileri sürülen gencin cesedini şüphelilerin 30 santimetre derinliğe gömüldüğü belirlendi. Gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Çakal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi. Cenazenin alınması sırasında Çakal'ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Suriye uyruklu kişinin ifade işlemleri devam ederken polis, M.K'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu

İstanbul, Antalya, Suriye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüyler ürperten cinayet...Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu - Son Dakika


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