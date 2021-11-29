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Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

29.11.2021 23:00

Bartın'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni tarla sulamasında kullanılan 6 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde bulundu.

Ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı hafta sonu öğle saatlerinde kayıplara karıştı. Ailesi gidebileceği her yeri ararken gece de evine dönmeyen Sarı'ya ulaşılamadı. Durum emniyet ekiplerine de bildirilirken bölgede arama yapan yakınları tarafından Sarı'nın cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

CANSIZ BEDEN HALATLA ÇIKARILABİLDİ

Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Kuyudaki su itfaiye ekiplerince kurulan pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı'nın cansız bedeni halata bağlanarak su kuyusundan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Sarı'nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu
Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika


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