İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timinin katıldığı aramalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Çarşamba, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.