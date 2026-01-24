Kayıp Şakir Şunka Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
Kayıp Şakir Şunka Ormanlık Alanda Bulundu
24.01.2026 15:16
Muğla'da kaybolan 43 yaşındaki Şakir Şunka, 14 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Çaykenarı Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Şakir Şunka'ya (43), bölgede arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sağ olarak ulaşıldı.

Bayır Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirmişti. Aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine jandarma, orman ve AFAD ekibi ile İHH gönüllülerinin desteğiyle bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seydikemer, Güncel, Muğla, Son Dakika

