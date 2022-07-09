Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı

09.07.2022 13:18
Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı

Aydın'da 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin evinin garajında zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu olan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.

BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Bölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haberleri! Garajda bulunan insan kemikleriyle ilgili ev sahibinin oğluna tutuklama

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Garajda bulunan insan kemikleriyle ilgili ev sahibinin oğluna tutuklama

EV SAHİBİNİN OĞLU BU SUÇTAN DA TUTUKLANDI

Başka suçtan Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan, Nesip Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Atacan hakkında bu suçtan da tutuklama kararı çıktı. Dosya kapsamında Barış Atacan'ın annesi ve 1 kişinin de firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan Barış Atacan'ın ablası E.B., ifade işlemleri sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen E.B., tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.

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Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı Son dakika: GARAJDA BULUNAN İNSAN KEMİKLERİYLE İLGİLİ EV SAHİBİNİN OĞLUNA TUTUKLAMA Son dakika: GARAJDA BULUNAN İNSAN KEMİKLERİYLE İLGİLİ EV SAHİBİNİN OĞLUNA TUTUKLAMA
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Nazilli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı - Son Dakika
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