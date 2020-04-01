Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yağışlı havaya rağmen aralıksız sürüyor.



17 Mart günü Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş, en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı. Her iki kayıp için de başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.



Arama çalışmalarına Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri katılıyor. JÖAK ve SAK ekipleri Munzur Çayı'nda aramalar gerçekleştirirken AFAD ekipleri de Uzuncayır Baraj Gölü'nde botla aramalar yapıyor.



Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmalarını izleyen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "88 gündür kardeşimin akıbetini bilmiyorum. Bir ihtimal suya atlamış diyorduk. Ama üç aydır bu sudan çıkmıyor. Suda çalışan abilerimiz, suda akıntı yok eğer burada olsaydı bulunurdu diyorlar. Elim kolum bağlı. Üç ay boyunca bir insandan hiçbir ses, haber olmaması ilginç değil mi, Gülistan'a ne oldu. Kaçırıldı mı, öldürüldü mü yoksa kendi rızasıyla bir yerdeyse sesimi duyuyorsa, beni görüyorsa seni aramaktan her gün buraya gelmekten bir yere varamamaktan aile olarak umutlarımız tükenmek üzere istiyoruz ki sen bize ses veresin" dedi. - TUNCELİ