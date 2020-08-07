Kaymakam Alemdaroğlu göreve başladı - Son Dakika

Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ın yerine Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesindeki görevine başladı.

2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Samsat ilçesine atanan Kaymakam Alemdoğoğlu, kanunlar çerçevesinde, insan merkezli hizmetler yürüteceklerini ve her zaman istişare ile en doğru seçimi yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Vatanın her köşesinde hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyarız. Samsat ilçemizde göreve başlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsanlarımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN