Kaymakam Altıntaş, Okul Müdürleriyle Buluştu
1 saat önce
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, okul müdürleriyle bir araya geldi.
Gölcük
Kaymakamı Mustafa Altıntaş
, okul müdürleriyle bir araya geldi.
Gölcük Cengiz Topel
İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Altıntaş, ikinci eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Amaçlarının, eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu ifade eden Altıntaş, "Eğitim kalitesi yükselen bir toplumunun her yönden gelişeceği hepimizin malumudur. Bunu yaparken, sizlerin sorumluluğu ve yönlendiriciliği önemlidir. Bu zamana kadar ölçülerle, belgelerle iyi bir durumda Gölcük'te eğitim sürdürüldü. Teknolojinin kulanımı konusunda çalışmalar var. Birçok arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.
Toplantıya, Altıntaş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:51 Kaynak: AA
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