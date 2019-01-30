Son Dakika Haberleri: Kaymakam Altıntaş, Okul Müdürleriyle Buluştu

Kaymakam Altıntaş, Okul Müdürleriyle Buluştu

1 saat önce

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Altıntaş, Okul Müdürleriyle Buluştu, System.String[]
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Gölcük Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Altıntaş, ikinci eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Amaçlarının, eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu ifade eden Altıntaş, "Eğitim kalitesi yükselen bir toplumunun her yönden gelişeceği hepimizin malumudur. Bunu yaparken, sizlerin sorumluluğu ve yönlendiriciliği önemlidir. Bu zamana kadar ölçülerle, belgelerle iyi bir durumda Gölcük'te eğitim sürdürüldü. Teknolojinin kulanımı konusunda çalışmalar var. Birçok arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Toplantıya, Altıntaş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Gölcük, Altıntaş, Güncel
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