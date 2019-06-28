Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arabacı'dan köy ziyaretleri
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Kaymakam Arabacı'dan köy ziyaretleri

2 saat önce

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Keçiköy, Koltuk ve Sarayözü köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Arabacı'dan köy ziyaretleri, System.String[]
Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Keçiköy, Koltuk ve Sarayözü köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları ve köy halkı ile bir araya gelen Arabacı, istişarelerde bulundu.
Keçiköy'de sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Arabacı, özel idare yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Arabacı, tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünün sağlanacağını belirtti.
Devletin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Arabacı, halkın misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Güncel
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