Kaymakam Arslantürk, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetleyerek köylerde incelemede bulundu - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetledi. Kaymakam Arslantürk, Yazıkaya ve Eşmepınar köylerini de ziyaret etti.

Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçenin huzuru ve güvenliği için, herkesin sağlığı için uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasının etkin olarak uygulanması için fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk'e, İlçe Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, İlçe Emniyet Amir vekili Emre Albayrak'da eşlik etti.

Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk gün içerisinde ise Yazıkaya ve Eşmepınar köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Arslantürk, Yazıkaya ve Eşmepınar köylerinde köy muhtarlarından bilgiler alarak incelemede bulundu. - ERZİNCAN