Kaymakam Aslan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya geldi. Aslan, "Gençlerin taleplerini, önerilerini dinliyoruz. Yapacakları faaliyetlere imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz" dedi.

Kentteki gençlerle Bahçıvan Mahallesi, Nur Baba Sokak'ta bir kafede buluşan Kaymakam ve Başkan V. Aslan, gençlerle tek tek tanışarak, sorunları dinledi ve belediyenin gençlerle ilgili projelerini anlattı. Gençlere geleceklerine dair hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda heyecanla çalışmalarını da tavsiye eden Aslan, "Belediye olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Müdürlüğümüz etkin bir şekilde çalışıyor. İlçemize bağlı 50 mahallemiz var. Bu mahallelerin 30'u kırsal mahalle ve bu mahallelere semt sahaları kuruyoruz. Bu mahallelerimizde futbol takımları olsun, turnuvalar yapalım istedik. Ne yazık ki pandemiden dolayı istediğimiz bazı şeyleri şu an yapamadık ama bu projelerimizin alt yapı çalışmaları devam ediyor. Merkezi mahallelerimiz de de futbol okulları olsun istiyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak 11 branşta eğitimler veriyoruz. İsteğimiz o ki ilçemizdeki yetenekli çocukları ülkemize kazandıralım. Van'ımızdan Nur Tatar'lar bir daha neden çıkmasın" dedi.

"Projelerinize imkanlarımız ölçüsünde destek verelim"

Sportif faaliyetlerin gençler için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Aslan, "Spor, insanı hem ruhsal hem de fiziksel anlamda rahatlatan bir etkinliktir. Pandemi olmazsa mahalleler arası lig yapacaktık. Biz belediye olarak destek olacaktık. Bende bu sahalarda gençlerle futbol maçı yapacaktım. Bunların alt yapısı hazır pandemi bitince bütün bu projeleri hayata geçireceğiz. Bende gençlerle maç yapacağım. Gençler olarak sporla ilgilenin, satranç, futbol, voleybol turnuvaları yapın, farklı spor dalları ile ilgilenin. Takımlar kurun, yapacağınız projelere imkanlarımız ölçüsünde biz de destek verelim. Sizinle güzel bir haberi daha paylaşmak istiyorum. Gençlerimiz için ilçemizin birçok yerinde Eğitim Köşkleri inşa edeceğiz. Buralar çok nezih ortamlar olacak. Köşklerimizde branş öğretmenleri olacak, bu öğretmenler gençlerimize ve öğrencilerimize yardım edecekler" dedi.

"Gençlerden teşekkür"

Sohbete katılan gençler ise böylesi toplantıların çok önemli olduğunu, bu sayede gençlerin Kaymakamların, belediye başkanlarının ulaşılmaz olmadığını gördüklerini ifade ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ettiler. - VAN