Kaymakam Atış\'tan Esnaf Ziyareti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde göreve başladığı günden beri sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mustafa Atış, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Atış, iş yerlerindeki vatandaşlarla görüşerek, ilçede yaşanan sorunları dinledi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren Dicle'nin esnafından Hacı Mehmet Şefik Sabır'ı da ziyaret etti. Kaymakam Mustafa Atış'ın esnaf ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Hacı Mehmet Şefik Sabır, Kaymakam Atış ve beraberindekilere kutsal topraklardan getirdiği hurmaları ikram etti. Hacı Mehmet Şefik Sabır, Kaymakam Mustafa Atış'a yapmış olduğu nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Atış, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Atış, "Kutsal topraklarda umre vazifelerini yerine getirip ibadetlerini yapan ve memleketine dönen Hacı Mehmet Şefik amcamızı ziyaret ettik. Hoşgörü, nezaket ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kutsal topraklarda umre vazifelerini gerçekleştiren tüm Dicleli hemşerilerimizin ibadetlerini Allah kabul eylesin. Devlet olarak her zaman milli birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, esnafımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR