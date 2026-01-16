Kaymakam Atış\'tan Kur\'an Kursu\'na Ziyaret

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Merkez Yeni Cami Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mustafa Atış, Kur'an kursundaki çalışmalar hakkında Dicle Müftü Vekili ve Müftülük Şube Müdürü İsmail Baykara'dan bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atış, öğrencilere hediyeler verdi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ın ziyaretine İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Alpboğa, İlçe Müftülük Vaizi Abdurrahman Alas ve Kur'an kursu öğreticisi Songül Sönmez de eşlik etti. Öğrenciler, kendilerine mont ve kazak hediye eden Kaymakam Mustafa Atış'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR