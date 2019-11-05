Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik'ten Boraboy Gölü'nde inceleme
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Kaymakam Çelik'ten Boraboy Gölü'nde inceleme

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çelik'ten Boraboy Gölü'nde inceleme, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Göl çevresinde uygulamaya konulan peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Çelik, tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü'nün bölgenin en güzide mesire yerlerinden biri olduğunu söyledi.


Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında Boraboy Gölü'nün bulunduğunu belirten Çelik, "Projelerin tamamlanması ile Boraboy Gölü'ne gelen misafirlerimize daha iyi koşullarda hizmet sunma imkanı bulacağız. Bu tabiat güzelliğinin tanıtımını da yaparak ziyaretçi sayımızı da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Boraboy, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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