Kaymakam Demir: "Kendi İş Yerinizi Açmada Çaba Gösterin"

Çermik Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 30 bayan 30 erkek kursiyerin katıldığı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.

Çermik Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 30 bayan 30 erkek kursiyerin katıldığı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.



Çermik Anadolu Lisesi Konferans salonunda açılan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açılışına Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, HEM müdürü Ali Topkaya ve kursiyerler katıldı. Kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Nazlı Demir, kadınlardan kendi iş yerlerini açmalarını istediklerini belirterek, "Halk Eğitimi Merkezinde, ÇATOM'da ve ADEM'de kadınlarımıza birçok konuda kurslar veriliyor. Bu kurslarda öğrendikleriniz ve aldığınız belgelerle bazılarınız kendi iş yerlerini açıyor. Özellikle bayanlara yönelik açılan bu KOSGEB kursuna katılan kursiyerlerin KOSGEB desteğiyle açacakları iş yerlerinde istihdama da katkı sunacaklardır" dedi.



Girişimcilik, iş hayatı ve iletişim gibi konularda kursiyerlere bilgiler aktaran Demir, kursu başarı ile bitiren kursiyerlerin sadece kursla yetinmemelerini isteyerek, "Kursiyerlerimizin kendi iş yerlerini kurmaları noktasında her türlü çabayı göstermeleri gerekiyor. Ülke ve bölge olarak istihdamı arttırmak ve ekonomiyi canlandırmak için girişimci insanlara ihtiyaç duyuluyor. Bizim amacımız insanlarımızın önünü açmak, hibe programlarından yararlanmalarına katkı sağlamaktır. Bu hizmetin ilçemize verilmesinden dolayı KOSGEB Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kaymakam Demir, "İlçede bin 500 kamu personeli var. Bunlara yönelik ev yapımı yöresel yemekler lokantası açılabilir. Bunun gibi değişik projeler hayata geçirilebilir. Bu tür projeleri KOSGEB desteğiyle hayata geçirir ve kendi işyerlerinizi açarsanız başarılı olursunuz. Açacağınız iş yerlerinizle hem kendiniz kazanacaksınız hem de ilçemize ekonomik katkı sunacaksınız. Yanınızda çalışan kişilere de istihdam sağlamış olacaksınız. Hep birlikte bu işi başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

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