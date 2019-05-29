Kaymakam Düzgün erlerle iftar yaptı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Kaymakam lokman Lokman Düzgün, Ramazan ayı nedeniyle Kırsal Sakçagözü
mahallesine giderek, Jandarma
Karakol Komutanlığı'nda iftarını açtı. Karakolda vatani görevini yapan erlerle iftar yaptı.
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