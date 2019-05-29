Son Dakika Haberleri: Kaymakam Düzgün erlerle iftar yaptı
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Kaymakam Düzgün erlerle iftar yaptı

45 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün erlerle iftar yaptı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam lokman Lokman Düzgün, Ramazan ayı nedeniyle Kırsal Sakçagözü mahallesine giderek, Jandarma Karakol Komutanlığı'nda iftarını açtı. Karakolda vatani görevini yapan erlerle iftar yaptı.

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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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