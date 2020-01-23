Kaymakam Erat'tan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Kalender'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Erat'tan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Kalender'e ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Erat'tan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Kalender'e ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 65 yıl boyunca Ahlat taşını işleyerek birçok cami, minare, çeşme ile ev yapan ve "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender' i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Erat'tan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Kalender'e ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 65 yıl boyunca Ahlat taşını işleyerek birçok cami, minare, çeşme ile ev yapan ve "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender' i evinde ziyaret etti.


Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erkizan Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan ve son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan taş ustası Tahsin Kalender'i ziyaret ederek hal ve hatırını sordu. Meslek yaşamı boyunca yetiştirdiği ustalarla sanatını gelecek kuşaklara aktarmayı başaran Tahsin ustayla sohbet eden Kaymakam Erat, kendisini başarılarından dolayı tebrik etti.


Kaymakam Erkan İsa Erat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren taş ustası Kalender, "İlçede 65 yıl boyunca köprüler, camiler, çeşmeler, evler, minareler inşa ettim. En önemli eserim, ilçedeki Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat'ın en eski okullarından olan yatılı okuldur. Tamamını Ahlat taşından yaptım. Taşı, bir tarafı kazma, bir tarafı da balta olan 'kıran' dediğimiz aletle şekil verip yontuyordum. Bu meslekte başarılı olmak için servet gerekli, sanat gerekli ve sabır gerekli. Bunlar olmazsa bu sanatı yapamazsınız" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım"
Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Erat'tan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Kalender'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]