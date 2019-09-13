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Kaymakam Gürçam'dan başarılı öğretmenlere ödül

1 saat önce

Adana'nın Kozan İlçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, Gönüllülük Projesinde afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin sağlanması için gönüllü olarak görev yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı...

Kaymakam Gürçam'dan başarılı öğretmenlere ödül, System.String[]

Adana'nın Kozan İlçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, Gönüllülük Projesinde afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin sağlanması için gönüllü olarak görev yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.


Kaymakam Şafak Gürçam'a almış oldukları ödülden dolayı eden teşekkür öğretmenler, AFAD Gönüllük Projesi kapsamında çalışmalarının gayretli bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler.


Toplumun tüm kesimlerinin deprem, yangın, sel gibi doğal afetler konusunda bilgili ve bilinçli olması gerektiğini belirten Kaymakam Gürçam, Meslek Lisesi bünyesinde oluşturulan bu ekipten bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştırmalarını, Kızılay gibi kuruluşlarla da işbirliği yapmalarını istedi. - ADANA

Şafak Gürçam, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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