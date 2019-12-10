Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi

Kızıltepe Kaymakam Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı ödüllendirdi.

Makamında Aydın'ı kabul eden Çam yaptığı konuşmada, hayvanlara olan merhametinin bir hediyesi olarak kendisine çeyrek altın hediye ettiklerini söyledi.

Örnek davranışın unutulmayacağını aktaran Çam, "Efe'nin, yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması beni duygulandırdı. Ahirette de Rabbim sana bu davranışının karşılığını verecektir." dedi.

Yemek yerken köpeklerin kendisine bakmasından etkilendiğini işaret ederek, " Ben de aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" ifadesini kullandı.