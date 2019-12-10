Son Dakika › Güncel › Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi - Son Dakika
Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi
6 saat önce
Kızıltepe Kaymakam Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Kızıltepe Kaymakam Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı ödüllendirdi.
Makamında Aydın'ı kabul eden Çam yaptığı konuşmada, hayvanlara olan merhametinin bir hediyesi olarak kendisine çeyrek altın hediye ettiklerini söyledi.
Örnek davranışın unutulmayacağını aktaran Çam, "Efe'nin, yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması beni duygulandırdı. Ahirette de Rabbim sana bu davranışının karşılığını verecektir." dedi.
Yemek yerken köpeklerin kendisine bakmasından etkilendiğini işaret ederek, " Ben de aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" ifadesini kullandı.
Son Dakika İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi