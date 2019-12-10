Son Dakika Haberleri: Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi
Son Dakika Güncel Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi - Son Dakika

Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi

6 saat önce

Kızıltepe Kaymakam Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı ödüllendirdi.

Kaymakam Hüseyin Çam, yiyeceğini köpeklerle paylaşan Aydın'ı ödüllendirdi, System.String[]

Kızıltepe Kaymakam Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı ödüllendirdi.

Makamında Aydın'ı kabul eden Çam yaptığı konuşmada, hayvanlara olan merhametinin bir hediyesi olarak kendisine çeyrek altın hediye ettiklerini söyledi.

Örnek davranışın unutulmayacağını aktaran Çam, "Efe'nin, yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması beni duygulandırdı. Ahirette de Rabbim sana bu davranışının karşılığını verecektir." dedi.

Yemek yerken köpeklerin kendisine bakmasından etkilendiğini işaret ederek, " Ben de aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" ifadesini kullandı.

Deniz Aydın, Kızıltepe, Aydın, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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