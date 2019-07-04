Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kılınç'ın ev ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Kılınç'ın ev ziyaretleri

1 saat önce

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın ilçedeki ev ziyaretlerine Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti.

Kaymakam Kılınç'ın ev ziyaretleri, System.String[]
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın ilçedeki ev ziyaretlerine Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti.

Kaymakam Kılınç ziyaretlerinde yardıma muhtaç ve Yaşlı vatandaşların sorunlarını dinliyor. Vakıf bünyesinde yakılabilecek yardım ve destekleri tespit ediyor.

Ziyaretleri hakkında konuşan Kaymakam Kılınç, "Her vatandaşımız bizim için değerlidir. Onların sağlıklı huzurlu yaşaması, sorunlarının giderilmesi noktasında devlet olarak hep yanında olduk, bundan sonrada yanında olacağız." dedi.

Kaymakam Kılınç vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinleyip, taleplerini almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:23 Kaynak: AA
Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası Ankara'da, 9 kişinin öldüğü tren faciasında rapor açıklandı: İşte kazanın 3 nedeni Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kılınç'ın ev ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]