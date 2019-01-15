Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti

Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti

55 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulunu ziyaret etti.

İdarecilerden sorun ve çalışmalar hakkında bilgi alan Koşal, sınıflara girerek, bir müddet öğrencilerle sohbet etti, kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Kaymakam Koşal, "Okumak çok güzel, kendinizi hayata hazırlamak ve önemli yerlere gelebilmek için çok okumanız lazım. Başarının sırrı planlı programlı çok çalışmaktan geçer. Bunun için önce hedefinizi belirlemeniz ve ardından da çok çalışmanız gerekiyor. Eğer çok çalışırsanız başarılı olursunuz ve sonuç olarak da çalışmanın meyvesini yersiniz." dedi.

Ziyaretlerinde Kaymakam Koşal'a İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Akbelen, Kavak, Politika
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