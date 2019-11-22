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Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı

6 saat önce

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

Kaymakam Koşal, iş yeri açılışına katıldı, System.String[]

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.


Sarıkamış Kaymakamı ve Belediye Başkanı, hizmete giren bir temizlik işleri dükkanının açılışına katıldı.


İşletme sahibi Cengiz Kaya, Batuhan Kesemen'in ev sahipliğini yaptığı açılışa Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Açılışta konuşan Kaymakam Koşal, "İş yeriniz ilçemize hayırlı olsun ilçenin ihtiyacı olan bir iş yerinin açılmasını sağladınız" diyerek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - KARS

Harun Hayali, Cengiz Kaya, Sarıkamış, Jandarma, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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