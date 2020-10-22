Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yayımladığı mesajda, "Demokrasinin en temel taşlarından biri hiç şüphesiz basın ve haber alma özgürlüğüdür. Kamuoyunun doğru bilgi ve düşünceye sahip olmasında basın en etkili araçtır. Bu bağlamda kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunmasında basın organlarına büyük bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Bu bilgilerin aktarılmasında doğruluk, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerler büyük önem arz etmektedir. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, gece gündüz, yaz kış demeden zorlu çalışma koşullarında bile fedakarca çalışan, doğru bilgi ve haberi halkımızla paylaşma yolunda emek harcayarak bu ulvi mesleği icra eden gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN