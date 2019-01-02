Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Okul Ziyareti

Kaymakam Murat'tan Okul Ziyareti

18 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Murat'tan Okul Ziyareti, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Murat, okul yönetiminden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette okulun ve öğrencilerin sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Murat, "Okulu gezdik. Okul ile ilgili talepleri, çözümleri değerlendirdik." dedi.

Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Osman Öğrenmiş de Kaymakam Murat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
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