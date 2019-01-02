Kaymakam Murat'tan Okul Ziyareti

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.



Baskil Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Murat, okul yönetiminden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.



Ziyarette okulun ve öğrencilerin sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Murat, "Okulu gezdik. Okul ile ilgili talepleri, çözümleri değerlendirdik." dedi.



Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Osman Öğrenmiş de Kaymakam Murat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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