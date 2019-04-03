Kaymakam Orhan'dan Dündar'a Tebrik Ziyareti
2 saat önce
Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi'de üst üste üçüncü kez başkan seçilerek bir ilki gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Dündar'a İlk Ziyaret Kaymakam Orhan'dan
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ustalık döneminin ilk gününde Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ı ağırlayarak, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapabileceği konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yeni dönemde insanların refah içerisinde yaşayacakları modern Osmangazi'yi inşa edeceklerini dile getiren Başkan Dündar, bu hedef doğrultusunda çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti. Orhan'ı misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dündar, "Kent dinamikleri ve vatandaşlarımızla ortak hareket ederek, Osmangazi'mizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek Bursa'nın gerekse de Osmangazi'nin gelişip, güzelleşmesine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak yeni projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, kentimizi modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da yeniden göreve seçilmesinden dolayı Başkan Dündar'ı tebrik ederek, "Osmangazi ilçesi Mustafa Dündar'ın yürüttüğü çalışmalar ile hızla gelişiyor. Özellikle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Bursa büyük bir turizm akımına uğradı. Bu tür gelişimlerin başkanımızın hizmet ve yatırımları ile önümüzdeki dönemde etkin bir şekilde süreceğine inanıyorum. Başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
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