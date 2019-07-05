Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özdemir, Kur'an kursunda incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Özdemir, Kur'an kursunda incelemelerde bulundu

35 dakika önce

Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, 4-6 yaş gurubu çocukların öğrenim gördüğü Kur'an kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özdemir, Kur'an kursunda incelemelerde bulundu, System.String[]
Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, 4-6 yaş gurubu çocukların öğrenim gördüğü Kur'an kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş ve daire amirleriyle birlikte Refahiye Müftülüğü Okullar Bölgesi 4-6 yaş yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş'tan kurs hakkında bilgiler alan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, öğrencileri dersliklerinde ziyaret etti. Kur'an kursu öğreticilerinden eğitim-öğretim hakkında bilgi alıp, öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Özdemir, "Çocuklarımızın, yaz dönemini böyle faydalı etkinlikler geçirmesinde emeği gecen herkese teşekkür ederim" dedi.

Okullar Bölgesi Kur'an kursu binası, 2019 yılı Şubat ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilerek hayırsever vatandaşlar ve müftülüğün hayırlarıyla yeni yüzüne kavuştu. 2019 yaz dönemi Okullar Bölgesi 4-6 yaş Kur'an kursu, 2 sınıf ve 35 öğrenci ile faaliyetini sürdürmekte. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
mahmut bektaş, refahiye, hatice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özdemir, Kur'an kursunda incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]