Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş'tan Yaşlılara Ziyaret

Kaymakam Pektaş'tan Yaşlılara Ziyaret

36 dakika önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Pektaş'tan Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Karakış, Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem ve Hastane Müdürü Özcan Uzundal ile yaşlıları evlerinde ziyaret ederek karanfil verdi.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Pektaş, "Ülkemizde 18-24 mart tarihleri yaşlılara saygı haftası olarak kutlanıyor. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. Bütün yaşlılarımızın yaşlılar haftasını kutluyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Şarkışla Devlet Hastanesi, Şarkışla, Güncel
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