Kaymakam Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tosya'da Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yenileme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yenileme ve onarım çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

İnternet destekli iletişim alt yapısının oluşturulması için de çalışmalara başladıklarını kaydeden Pişkin, "Halihazırda telsiz haricinde hiçbir iletişim imkanı bulunmayan milli parkta bütün GSM operatörlerine şebeke imkanı ve internet bağlantısı sağlayacak şekilde oluşturulacak iletişim altyapısı için çalışmaları yakın zamanda başlatıyoruz. Sahayı yerinde görmek için ilçemize gelen ve talebimizin yerine getirilmesi noktasında çaba gösteren il müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU