Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'den Rektöre ziyaret
1 saat önce
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberinde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tosya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Kaymakamı Deniz Pişkin
, beraberinde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
ile birlikte Kastamonu Üniversitesi
rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberinde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Pişkin, "Göreve yeni atanan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Tosya ilçe heyeti olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tosya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin açılması ve Açıköğretim Sınavlarının ilçemizde gerçekleştirilmesi için taleplerimizi dile getirerek konuları daha detaylı görüşmek ve yerinde inceleme yapmak üzere kendilerini ilçemize davet ettik" dedi. - KASTAMONU
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