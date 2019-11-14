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Kaymakam Sancaktutar'dan Rektör Yardım'a ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Sancaktutar'dan Rektör Yardım'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, Kaymakam Sancaktutar'a teşekkür etti. Üniversitenin idari ve akademik yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, konuğuna yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyarette, Güroymak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Ayhan Kireçci de hazır bulundu. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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