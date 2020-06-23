Kaymakam Seyhan KÖYDES çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kaymakam Seyhan KÖYDES çalışmalarını denetledi

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapılan çalışmaları inceledi. 2020 yılı yatırım programında yer alan Çampınar ve Göynükler köyündeki beton yol yapım çalışmalarını inceleyen Seyhan, muhtarlardan bilgi aldı. Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki köyde ihtiyaç duyulan yerlerdeki yol sıkıntılarının KÖYDES çerçevesinde giderildiğini söyledi. Yaklaşık 300 metrelik bir yol hattının beton ile kaplandığını anlatan Seyhan, "Çampınar ve Göynükler köylerimizin ihtiyacı olan çalışmaları tamamladık. Bir program dahilinde köylerimizin sorunlarını devletimizin desteğiyle gidereceğiz. Çalışmalarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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