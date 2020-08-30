Kaymakam Sezik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sezik, mesajında, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırılan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasının vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Kaymakam Sezik, "Bu büyük zafer, milletine inanan ve güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' emrini büyük bir azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren Türk askerleri ve o askerleri yetiştiren ana babaların topyekun verdiği bir mücadelenin sonucunda yazılmış şanlı bir kurtuluş destanıdır." ifadesinde bulundu.

Sezik, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zaferin bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletin en önemli kilometre taşlarından biri olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanları uğrunacanlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."