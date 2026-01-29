Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
29.01.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit aileleriyle bir araya gelerek, devletin her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını vurguladı. Ziyaret sırasında ailelerin taleplerini dinleyen Soysal, şehitlerin hatırasının milletin gönlünde yaşayacağını belirtti ve ailelere minnettarlığını ifade etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, devletin her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirterek ailelerle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında ailelerin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağını vurgulayan Soysal, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların ailelerinin baş tacı olduğunu dile getirdi. Kaymakam Soysal ayrıca, gösterdikleri nazik misafirperverlik dolayısıyla ailelere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.