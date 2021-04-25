Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ziyaret

Bilecik'in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Tuncer, kendisini kapıda karşılayan başta İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın olmak üzere tüm personelin Ramazan ayını kutladı. İlçede Ramazan ayı boyunca yapılacak denetimler hakkında karşılıklı fikir alışverişinin bulunulduğu ziyarette Kaymakam Tuncer, gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan emniyet çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

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