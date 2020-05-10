Kaymakam Ünsal'dan şehit yakınları ve 102 yaşındaki anneye ziyaret - Son Dakika

Trabzon'un Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Anneler Günü dolayısıyla şehit yakınlarını ve 102 yaşındaki bir anneyi ziyaret etti.
Kaymakam Ünsal, sırasıyla Şehit Er Halil Karagöz'ün ablası Zelfi Karagöz, Şehit J. Tbp. Üsteğmen Asım Bayraktar'ın annesi Hanife Bayraktar ve 102 yaşındaki Fatma Gülay'ın Geyikli Mahallesi'ndeki evlerine ziyaret gerçekleştirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Ünsal, Trabzon Valiliğince gönderilen hediyeleri şehit yakınları ile 102 yaşındaki Gülay'a takdim etti.