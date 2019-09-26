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Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Diyarbakır Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, merkez ve mahallelerdeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, merkez ve mahallelerdeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi.


Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Hasuni toplantı salonunda merkez ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakam Uslu'nun başkanlık ettiği toplantıda mahallelerin sorunları görüşüldü. Burada konuşan Kaymakam Uslu, mahallelerin mevcut sorunların çözümü ile ilgili muhtarlardan taleplerini dinlediklerini söyledi. Kaymakam Uslu, "Öncelikle muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Sorun ve talepleriyle ilgili notlarımızı aldık. Bu anlamda öncelikli mahallerimizden başlayarak tüm mahallelerimizin mevcut taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda vatandaşımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aylık Muhtarlarla ilgili toplantılarımızda devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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