Kaymakam ve belediye başkanından maske dağıtımı - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanından maske dağıtımı

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, çarşı merkezinde maske dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, çarşı merkezinde maske dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Şemdinli Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerler, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında maske üretmeye başladı. Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren de Moda Mahallesi'ndeki merkezi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güven ve beraberindekiler, daha sonra çarşı merkezini gezerek esnaf ve vatandaşa maske dağıtarak, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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