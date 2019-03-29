Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yakınoğlu'na, Başarılı Sporculardan Ziyaret

Kaymakam Yakınoğlu'na, Başarılı Sporculardan Ziyaret

1 saat önce

Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Antalya Türkiye Bedensel Engeliler Atletizm Şampiyonasında bin 500 metre koşu yarışmasında ve Türkiye'de cirit atmada birinci olan Uludere Belediye Spor Kulübü oyuncuları Bayram Yılmaz ve Halit Seven'i makamında kabul etti.

Kaymakam Yakınoğlu'na, Başarılı Sporculardan Ziyaret, System.String[]
Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Antalya Türkiye Bedensel Engeliler Atletizm Şampiyonasında bin 500 metre koşu yarışmasında ve Türkiye'de cirit atmada birinci olan Uludere Belediye Spor Kulübü oyuncuları Bayram Yılmaz ve Halit Seven'i makamında kabul etti.

Yakınoğlu, ziyarette 2018 yıllında kurulun Uludere Belediye Spor Kulübünün kısa bir zaman diliminde başarı elde ettiğini, Uludereli gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

"İki sporcumuz Dubai'de Dünya Atletizm Şampiyonasında ilçemiz olmak üzere ülkemizi temsil edecekler. Bundan sonra Uludere sakinlerin bu gurur verici başarılarını duyacağına inanıyorum. Emeği geçen bütün sporcularımıza bu sevinci ilçemize yaşatıkları için teşekkür ediyorum." diyen Yakınoğlu, bu başarının diğer spor dallarında da kendini göstereceğini bildirdi.

Sporcular da desteklerinden dolayı Yakınoğlu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

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